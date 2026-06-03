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Черно море ще започне предсезонната си подготовка на 15 юни

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Спорт
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Тимът ще изиграе общо шест контролни срещи през лятото

Черно море
Снимка: Startphoto.bg
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Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. „Моряците“ се събират за първото си занимание на стадион „Тича“ във Варна, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи, съобщиха от клуба.

През първата седмица тимът ще тренира във Варна, където ще се заложи на въвеждащи натоварвания, функционални тестове и работа за възстановяване след паузата. След това Черно море ще се премести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката.

В рамките на този период са предвидени общо шест контролни срещи.

Съперниците, датите и часовете на проверките, както и детайли за селекцията и организацията на лагера ще бъдат оповестени, както всяка година, допълнително на първата тренировка, обявиха от клуба.

#ПФК Черно море

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