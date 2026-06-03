Черно море ще започне предсезонната си подготовка на 15 юни

Тимът ще изиграе общо шест контролни срещи през лятото
Футболистите на Черно море ще започнат предсезонната си подготовка на 15 юни. „Моряците“ се събират за първото си занимание на стадион „Тича“ във Варна, след като в предходните дни играчите ще преминат задължителните медицински прегледи, съобщиха от клуба.
През първата седмица тимът ще тренира във Варна, където ще се заложи на въвеждащи натоварвания, функционални тестове и работа за възстановяване след паузата. След това Черно море ще се премести в Трявна, където ще протече основната част от подготовката.
В рамките на този период са предвидени общо шест контролни срещи.
Съперниците, датите и часовете на проверките, както и детайли за селекцията и организацията на лагера ще бъдат оповестени, както всяка година, допълнително на първата тренировка, обявиха от клуба.