Пламен Илиев застава на вратата на Спартак Варна

Спартак Варна привлече вратаря Пламен Илиев, който ще замени освободения по-рано днес Максим Ковальов. Илиев пристига при "соколите" като свободен агент, след като разтрогна договора си с градския съперник Черно море.

"ФК Спартак Варна привлече един от най-опитните и успешни български вратари – Пламен Илиев", съобщават от клуба.

"Трикратен шампион на България, двукратен носител на Суперкупата на България и дългогодишен национал, той пристига в клуба с богат опит, натрупан в близо 500 мача в професионалния футбол", продължава съобщението в социалните мрежи.

"С над 20 мача за националния отбор на България, той е сред най-утвърдените български вратари на своето поколение и доказан лидер както на терена, така и извън него. Пожелаваме на Пламен много успехи и силни изяви с екипа на "соколите"! Добре дошъл в Спартак Варна!", завършват от клуба.

34-годишният бивш национален вратар е подписал 2-годишен договор със Спартак Варна. В кариерата си Илиев е защитавал цветовете на Левски, Лудогорец и Черно море, а също така записва успешни периоди и в румънския футбол.



























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