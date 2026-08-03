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Ясен Петров стартира с победа, Спартак Варна повали Локомотив Пловдив

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Фамозен гол на Давид Валверде донесе трите точки на "соколите“, а домакините удариха и греда през второто полувреме

ясен петров стартира победа спартак варна повали локомотив пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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Спартак Варна постигна минимална, но напълно заслужена победа с 1:0 над Локомотив Пловдив в последния мач от третия кръг на Първа лига. Успехът беляза успешния дебют на Ясен Петров начело на "соколите“, които затвърдиха добрата си форма след категоричната победа над Черно море в предишния кръг.

Гостите от Пловдив можеха да поведат още в първата минута. Адриан Кова центрира към Жулиен Лами, който остана непокрит на далечната греда, но от отлична позиция не успя да нанесе точен удар.

Спартак наказа пропуска само няколко минути по-късно. В осмата минута Дамян Йорданов върна топката към Давид Валверде, който с великолепен шут от дистанция не остави никакви шансове на Боян Милосавлевич и откри резултата - истинско попадение в стила на звездата на Реал Мадрид Феде Валверде.

Локомотив опита да реагира и в средата на първата част имаше претенции за нарушение срещу Севи Идриз пред наказателното поле, но съдията остави играта да продължи. Малко след това именно Идриз се измъкна зад защитата на домакините, но диагоналният му удар премина покрай вратата.

След почивката Спартак беше по-опасният тим. В 54-ата минута домакините организираха отлична контраатака, при която Томаш Силва изведе Антон Иванов, но халфът не успя да нанесе качествен удар и пропусна отлична възможност да удвои преднината.

Локомотив отвърна с неточен удар с глава на Лукас Риян след центриране от корнер, а след серия от смени темпото на двубоя спадна.

Най-близо до второ попадение варненци бяха в 74-ата минута. Резервата Бубакар Хане проби впечатляващо по десния фланг и стреля с външен фалц, но топката срещна напречната греда и излезе в аут.

В заключителните минути пловдивчани опитаха финален натиск. Крист Лонгвил засече с глава центриране в наказателното поле, но не намери очертанията на вратата, а до края срещата се накъса от множество нарушения и официални предупреждения.

След последния съдийски сигнал Спартак Варна заслужено се поздрави с успеха и записа втора поредна победа в шампионата, докато Локомотив Пловдив допусна второто си поражени за сезона.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Спартак Варна

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