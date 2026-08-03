БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Душан Косич: Водещите ни играчи не се справиха на нужното ниво

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Локомотив Пловдив призна превъзходството на Спартак Варна и обяви, че тимът му ще търси победа срещу Левски в следващия кръг

душан косич водещите играчи справиха нужното ниво
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Спартак Варна в двубой от третия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че неговият тим не е успял да намери отговор на дисциплинираната игра на домакините и отправи критики към лидерите на отбора.

"Труден двубой, както всеки един. Спартак беше много дисциплиниран и следваше своя план за игра. След като допуснахме гол, ни беше много трудно да се върнем в мача, а в определени моменти ни липсваха и необходимите качества“, коментира словенският наставник.

Косич заяви, че очаква много повече от основните футболисти в състава си и подчерта, че отговорността за головете не трябва да пада единствено върху нападателите.

"Нашите футболисти знаят как да играят, но водещите ни играчи не се справиха много добре. Те могат много повече. Не трябва само централните нападатели да бележат. Днес Спартак беше по-добрият отбор“, каза още треньорът.

Наставникът допълни, че липсата на агресия при пресата е сред основните причини за поражението и е категоричен, че отборът трябва да си извлече поуките.

"Ако не изпълняват това, което искам от тях, ще имаме проблеми. Знаем как да пресираме, но днес постоянно закъснявахме. Този мач със сигурност ще бъде поучителен за нас“, заяви Косич.

В заключение треньорът насочи поглед към следващото предизвикателство в шампионата – домакинството срещу Левски.

"Имаме своите цели и искаме да печелим всеки мач. Дойдохме във Варна за победа, но не успяхме. Ще анализираме грешките си и срещу Левски ще излезем с единствената цел да победим“, завърши наставникът на „смърфовете“.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Спарак Варна #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
1
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
4
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
5
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Жълт код за опасно високи температури днес и утре
6
Жълт код за опасно високи температури днес и утре

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
4
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Български футбол

Българин подължава в Специя
Българин подължава в Специя
Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена Казахстанско препятствие за Левски на европейска сцена
Чете се за: 02:40 мин.
Ясен Петров: Тепърва ще се доказваме, но се надяваме да продължим в същия дух Ясен Петров: Тепърва ще се доказваме, но се надяваме да продължим в същия дух
Чете се за: 01:30 мин.
Ясен Петров стартира с победа, Спартак Варна повали Локомотив Пловдив Ясен Петров стартира с победа, Спартак Варна повали Локомотив Пловдив
Чете се за: 03:00 мин.
Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре Левски направи промяна в групата за Кайрат, Хевертон заменя контузения Сангаре
Чете се за: 01:45 мин.
ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След пожара в Стрелци: Дежурни екипи останаха на място през нощта
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Вътрешните министри на ЕС се събират извънредно заради кризата в Сеута
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тръмп с ново предупреждение: Иран ще бъде "обезглавен",...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Представителят за Газа на Съвета за мир Николай Младенов се е...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ