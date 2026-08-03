Душан Косич: Водещите ни играчи не се справиха на нужното ниво

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Спартак Варна в двубой от третия кръг на Първа лига. Специалистът призна, че неговият тим не е успял да намери отговор на дисциплинираната игра на домакините и отправи критики към лидерите на отбора.

"Труден двубой, както всеки един. Спартак беше много дисциплиниран и следваше своя план за игра. След като допуснахме гол, ни беше много трудно да се върнем в мача, а в определени моменти ни липсваха и необходимите качества“, коментира словенският наставник.

Косич заяви, че очаква много повече от основните футболисти в състава си и подчерта, че отговорността за головете не трябва да пада единствено върху нападателите.

"Нашите футболисти знаят как да играят, но водещите ни играчи не се справиха много добре. Те могат много повече. Не трябва само централните нападатели да бележат. Днес Спартак беше по-добрият отбор“, каза още треньорът.

Наставникът допълни, че липсата на агресия при пресата е сред основните причини за поражението и е категоричен, че отборът трябва да си извлече поуките.

"Ако не изпълняват това, което искам от тях, ще имаме проблеми. Знаем как да пресираме, но днес постоянно закъснявахме. Този мач със сигурност ще бъде поучителен за нас“, заяви Косич.

В заключение треньорът насочи поглед към следващото предизвикателство в шампионата – домакинството срещу Левски.