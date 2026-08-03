Ясен Петров: Тепърва ще се доказваме, но се надяваме да продължим в същия дух

Старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров остана доволен след успешния си дебют начело на „соколите“, които надделяха с 1:0 над Локомотив Пловдив в двубой от третия кръг на Първа лига

Специалистът започна изказването си с признание към своя предшественик, подчертавайки, че основите на отбора са били положени още преди неговото пристигане.

"Един поклон към човека, който е работил преди мен. Благодаря и на публиката, която ни посрещна много топло“, заяви Петров след последния съдийски сигнал.

Наставникът отчете добрата игра и в двете фази, като призна, че неговият тим е можел да бъде по-убедителен в завършващата фаза на атаките.

"Имахме доста ситуации, които не успяхме да развием, но преходите ни бяха много добри. Справихме се отлично в защита“, коментира още треньорът.

Въпреки успешния старт, Ясен Петров подчерта, че пред отбора предстои много работа и призова за търпение.