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Ясен Петров: Тепърва ще се доказваме, но се надяваме да продължим в същия дух

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Наставникът на Спартак Варна благодари на предшественика си и остана доволен от победния дебют срещу Локомотив Пловдив

ясен петров тепърва доказваме надяваме продължим същия дух
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров остана доволен след успешния си дебют начело на „соколите“, които надделяха с 1:0 над Локомотив Пловдив в двубой от третия кръг на Първа лига

Специалистът започна изказването си с признание към своя предшественик, подчертавайки, че основите на отбора са били положени още преди неговото пристигане.

"Един поклон към човека, който е работил преди мен. Благодаря и на публиката, която ни посрещна много топло“, заяви Петров след последния съдийски сигнал.

Наставникът отчете добрата игра и в двете фази, като призна, че неговият тим е можел да бъде по-убедителен в завършващата фаза на атаките.

"Имахме доста ситуации, които не успяхме да развием, но преходите ни бяха много добри. Справихме се отлично в защита“, коментира още треньорът.

Въпреки успешния старт, Ясен Петров подчерта, че пред отбора предстои много работа и призова за търпение.

"Тепърва ще се доказваме. Има доста мачове и доста работа, която трябва да свършим. Надяваме се да продължим в същия дух“, завърши наставникът на варненци.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Спартак Варна #Ясен Петров

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