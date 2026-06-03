Спартак Варна се разделя с вратаря Максим Ковальов

Спартак Варна и играчът Максим Ковальов прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Украинският вратар пристигна в отбора през януари миналата година и изигра 30 мача, в шест от които не допусна гол.

"Клубът и ръководството благодарят на Максим Ковальов за професионализма, отдадеността и усилията, които вложи с екипа на Спартак", пишат от клуба в социалните мрежи.

"Максим записа 30 официални мача с екипа на Спартак Варна, като със своите спасявания, сигурни намеси и постоянство допринесе за представянето на отбора през изминалите сезони. Благодарим на Максим за времето, прекарано в Спартак. Пожелаваме му здраве, успехи и много бъдещи професионални постижения!", добавят "соколите".

Ковальов, на 25 години, има 48 мача за Пирин Благоевград, за който игра между 2022 и 2025. Преди да подпише със Спартак, той бе част от румънския Оцелул Галац.