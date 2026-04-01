Джани Инфантино: Натъжен съм от новината за смъртта на Борислав Михайлов

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изпрати съболезнования на близките на Борислав Михайлов, който почина във вторник след прекаран инсулт в края на миналата година.

"Натъжен съм да разбера за кончината на Борислав Михайлов на 63-годишна възраст. Той бе знаменит капитан на България, който изведе страната до най-доброто ѝ класиране на световно първенство през 1994 година, и най-дълго служилият президент на Българския футболен съюз. От името на всички във ФИФА и световната футболна общостно, бих искал да изкажа най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите му и всички, които го познаваха и работиха заедно с него", написа Инфантино в профила си в Инстаграм.

Борислав Михайлов бе член на Изпълкома на УЕФА в периода 2011-2019 година и работи заедно с Инфантино, който до 2016 година, когато бе избран за президент на ФИФА, бе генерален секретар на европейската футболна централа.