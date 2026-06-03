Един от фаворитите за титлата – отборът на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство по футбол.

Отборът кацна на международното летище О'Хеър следобед след осемчасов полет от Франкфурт. След приземяването капитанът предаде приветствено съобщение от кулата на летището през високоговорителя на самолета: „Добре дошли на отбора на Германия.“

Редовната линия на Луфтханза, изпълнявана от партньора на Германската футболна федерация (DFB), излетя от Франкфурт с леко закъснение поради гръмотевична буря, но навакса по време на полета.

Пътниците на борда получиха фланелки на Германия на изхода за заминаване във Франкфурт. Германия е пътувала до големи турнири с чартърни полети, но този път избра редовна линия поради екологични причини.

Редовните пътници бяха настанени в икономична класа, докато първа и бизнес класа бяха запазени за избраниците на селекционера Юлиан Нагелсман, неговия екип и длъжностни лица.

От летището германският отбор пътува около 25 километра до центъра на Чикаго, където е отседнал в хотел. Нагелсман е насрочил първата тренировка за сряда.

В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, който е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.