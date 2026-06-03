БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иран играе последната си контрола при закрити врата преди Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Проверката ще се състои в турския курорт Анталия.

Национален отбор по футбол на Иран
Снимка: БТА
Слушай новината

Националният отбор на Иран ще проведе последната си контрола преди началото на Световното първенство при закрити врати. В четвъртък тимът ще се изправи срещу Мали в турския курорт Анталия, а два дни по-късно ще отпътува за подготвителния си лагер в Мексико, съобщиха от Иранската футболна федерация.

Въпреки че иранците бяха сред първите отбори, осигурили си място на Мондиал 2026, участието им в турнира бе поставено под въпрос след ескалацията на напрежението между Иран, САЩ и Израел в края на февруари. От началото на конфликта националният тим проведе два тренировъчни лагера в Анталия, по време на които изигра три приятелски срещи – загуба от Нигерия и победи над Коста Рика и Гамбия.

От федерацията обявиха, че проверката срещу Мали няма да бъде достъпна за публика и медии, като решението е взето по искане на селекционера с оглед на тактическата подготовка на отбора преди световното първенство.

Междувременно Иран получи разрешение от ФИФА да промени своята база по време на шампионата. Вместо в Тусон, Аризона, тимът ще бъде настанен в Тихуана, Мексико, откъдето ще пътува за първите си два мача от груповата фаза в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия и Белгия. Последният двубой от група G срещу Египет ще се играе в Сиатъл.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските власти няма да възпрепятстват влизането на иранския национален отбор в страната, но уточни, че няма да бъдат допускани официални лица, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Иран ще започне участието си на Световното първенство на 15 юни с мач срещу Нова Зеландия.

#Национален отбор по футбол на Иран #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
1
Гледайте финала на европейското първенство по минифутбол пряко по...
Проливни валежи след полунощ и утре
2
Проливни валежи след полунощ и утре
„Баба Алино“ в документи
3
„Баба Алино“ в документи
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
4
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при...
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
5
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да...
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
6
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Мондиал 2026

Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Бреел Емболо все още чака, за да се присъедини към Швейцария
Ралф Рангник няма да вика заместник на Кристоф Баумгартнер за Мондиала Ралф Рангник няма да вика заместник на Кристоф Баумгартнер за Мондиала
Чете се за: 00:42 мин.
1248 играчи ще участват на Мондиал 2026 1248 играчи ще участват на Мондиал 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Добри новини за Испания и Ламин Ямал на прага на Мондиал 2026 Добри новини за Испания и Ламин Ямал на прага на Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
Звездна футболна селекция влиза като гост-коментатори в „Трето полувреме“ по БНТ Звездна футболна селекция влиза като гост-коментатори в „Трето полувреме“ по БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
Отборът на Германия пристигна в Чикаго Отборът на Германия пристигна в Чикаго
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи проверката на Нотариалната камара
СПЕЦИАЛНО: Незаконният град край Варна – какво установи...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино" Проверка на ДНСК и кадастъра в Община Варна заради "Баба Алино"
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия" Мъж с 1 килограм кокаин е задържан до стадион "Славия"
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Арестуваха нелегални мигранти край Приморско Арестуваха нелегални мигранти край Приморско
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
По-висок дефицит, повече реформи – какви са препоръките на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Нови валежи и гръмотевични бури през следващите дни
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ