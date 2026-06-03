Иран играе последната си контрола при закрити врата преди Мондиал 2026

Националният отбор на Иран ще проведе последната си контрола преди началото на Световното първенство при закрити врати. В четвъртък тимът ще се изправи срещу Мали в турския курорт Анталия, а два дни по-късно ще отпътува за подготвителния си лагер в Мексико, съобщиха от Иранската футболна федерация.

Въпреки че иранците бяха сред първите отбори, осигурили си място на Мондиал 2026, участието им в турнира бе поставено под въпрос след ескалацията на напрежението между Иран, САЩ и Израел в края на февруари. От началото на конфликта националният тим проведе два тренировъчни лагера в Анталия, по време на които изигра три приятелски срещи – загуба от Нигерия и победи над Коста Рика и Гамбия.

От федерацията обявиха, че проверката срещу Мали няма да бъде достъпна за публика и медии, като решението е взето по искане на селекционера с оглед на тактическата подготовка на отбора преди световното първенство.

Междувременно Иран получи разрешение от ФИФА да промени своята база по време на шампионата. Вместо в Тусон, Аризона, тимът ще бъде настанен в Тихуана, Мексико, откъдето ще пътува за първите си два мача от груповата фаза в Лос Анджелис срещу Нова Зеландия и Белгия. Последният двубой от група G срещу Египет ще се играе в Сиатъл.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските власти няма да възпрепятстват влизането на иранския национален отбор в страната, но уточни, че няма да бъдат допускани официални лица, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Иран ще започне участието си на Световното първенство на 15 юни с мач срещу Нова Зеландия.