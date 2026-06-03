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Звездна футболна селекция влиза като гост-коментатори в „Трето полувреме“ по БНТ

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Спорт
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Андреа Банда Банда отново е в отбора на обществената телевизия за ФИФА световно първенство по футбол 2026.

Радостин Любомиров и Илиян Енев
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Едни от най-известните имена в българския футбол се присъединяват към екипа на БНТ за световното първенство по футбол 2026 и ще бъдат ексклузивни гост-коментатори в специалните студийни програми „Трето полувреме“ – от 11 юни до 19 юли.

Сред звездите, които водещите Илиян Енев и Радостин Любомиров ще посрещат, са Красимир Балъков, Илия Груев, Явор Вълчинов, Валери Божинов, Благой Георгиев, Велизар Димитров, Милен Радуканов, Ангел Червенков, Костадин Велков, Ангел Славков, Николай Димитров, Светослав Дяков, Владимир Манчев, Александър Димитров и много други. „Трето полувреме“ ще съпътства 56 от двубоите в удобните за зрителите часове.

След световното първенство в Катар през 2022 г. и УЕФА ЕВРО 2024, Андреа Банда Банда отново ще бъде част от екипа на БНТ. Като водеща на специална рубрика, тя ще представя поп културния контекст около Мондиал 2026 – вайръл моментите, интернет реакциите, новото поколение футболни звезди, фен културата и начина, по който социалните мрежи превръщат спорта в глобален разговор далеч извън терена.

„Световното първенство по футбол не се случва само на стадиона. То се случва едновременно в ТикТок, Инстаграм, меме културата и в начина, по който интернет превръща един момент в световен феномен за минути. Точно това е най-интересното за мен“, споделя Андреа.

От 11 юни до 19 юли единствено Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от ФИФА световно първенство по футбол 2026, което ще се проведе в Съединените американски щати, Канада и Мексико.

Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата, по БНТ 1 е „Начален удар“, където три от лицата на дирекция „Спорт“ ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а в събота и неделя е от 10:30 ч.

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