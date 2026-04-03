Димитър Радев, БНБ: Растежът в България може да се забави до около 3% тази година

Християна Димитрова
Чете се за: 02:50 мин.
Икономика
Инфлацията може да се повиши до около 3,7%, коментира още управителя на БНБ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Войната в Близкия изток връща енергийният риск пред българската икономика предимно заради вноса, заяви управителят на БНБ Димитър Радев пред министри и бизнеса. По думите му този шок може да се пренесе и в по-широката икономика и да засегне и други сектори. За компаниите това означава, че те ще трябва да поемат по-голяма част от адаптацията сами.

Новият бюджет, който предстои да бъде изготвен, е ключов за това България да не попадне в тежка финансова криза. Приоритетите на правителството са контрол на разходите и смислено публично харчене.

Георги Клисурски, министър на финансите: „Бюджетът за 2026 година е наистина важен, защото в момента финансовата и фискалната ситуация на страната е като на автопилот и траекторията не е добра. Който и да подготви бюджет 2026 – нашият екип или следващото правителство – и който и да го приеме в парламента след изборите, ще трябва да вземе тежки и уверени решения, които може да не са лесни."

Управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че колкото по-нестабилна става външната среда, толкова по-предсказуема трябва да бъде вътрешната.

Димитър Радев, управител на БНБ: „Предстои труден период. Но ефектът от шоковете не зависи само от външните фактори. Той зависи и от това, което правим у дома. Ако останем дисциплинирани, България не само ще премине през този период, но и ще излезе от него по-силна и по-конкурентоспособна.“

Акцент беше поставен и върху завръщането на енергийния риск заради войната в Близкия изток.

Димитър Радев, управител на БНБ: „Най-прекият канал на въздействие е енергията. Това отново ни изправя пред трудна комбинация— по-висока инфлация и по-слаб растеж.Нашият базов сценарий е, че растежът в България може да се забави до около 3% тази година, докато инфлацията може да се повиши до около 3,7%, основно поради по-високите цени на енергията и все още повишения вътрешен ценови натиск, особено в сектора на услугите.“

Рисковете вече не са балансирани. А бизнесът и компаниите – според гуверньора на БНБ може да се наложи да поемат по-голяма част от адаптацията си сами, което означава по-добър контрол върху разходите и инвестициите си.

