Деца раждат деца: Расте броят на непълнолетните майки у нас

Над 3800 деца са родили деца през миналата година. А от началото на тази до момента 946 момичета под 18 години са станали майки. Данните са на Националната здравноинформационна система. Ямбол е сред областите в които най-много непълнолетни момичета раждат. Средната възраст на родилките там през 2025 г. е 22 години и половина.

Илияна е на 15, завършила е седми клас, а от няколко дни вече и майка.

Илияна – 15-годишна майка: „Това ми е първото раждане, искам да имам още едно дете. …свекърва ми ще ми помага в отглеждането на детето ми.

- Твоята майка на колко години те е родила?

- На 12-13 ….“

Казва, че знае как се гледат бебета, тъй като у дома е помагала за отглеждането на четирима братя и три сестри. Непълнолетните майки в Ямболска област са близо 200 - всяко пето раждане в региона е от момиче под 18 години.

д-р Антоанета Антонова - управител на МБАЛ „Св.Йоан Рилски“ – Ямбол: „Нямаме много малки, да кажа 11 годишни, 12, каквито статистики има. Но между 13, 15, 16 са най-малките.“

Младите майки обикновено са напуснали училище.

д-р Антоанета Антонова – акушер-гинеколог, управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – Ямбол: „Учат до 4-ти, до 7-ми, до 8-ми клас. Много малка бройка има, съвсем неграмотни.“ Георги Георгиев – старши експерт РУО -Ямбол: „Ние сме ходили да посещаваме в домовете ученички, някъде от 12-13-14 годишни, които са в напреднала бременност и не идват в училище.“

Заради натрупани отсъствия най-често биват изключвани. Какво се случва с тях след това обаче почти никой не следи.

Георги Георгиев – старши експерт РУО-Ямбол: „Директорката подава сигнал в закрила на детето, оттам те информират прокуратурата, какви мерки се вземат, не мога да ви кажа“.

Изключения са случаите на малолетни и непълнолетни майки, които се връщат в клас. Здравните медиатори в махалите обаче отчитат, че спрямо 2010-та има значителен спад в броя им, въпреки културните специфики.

Атанас Атанасов – здравен медиатор: „Ами, в повечето случаи бихме казали, че това е традиция. В основата на всичко това нещо….“

Проблем остава и намирането на работа.

Атанас Атанасов – здравен медиатор: „…. ако искаш да заработиш някаква нормална работа, без образование не става.“

Специалистите са единодушни – мястото на тези момичета е в училище. За целта трябва да се работи усилено и със съответните общности - за отлагане на майчинството, образование и по-добър живот.