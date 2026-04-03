БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Деца раждат деца: Расте броят на непълнолетните майки у нас

від БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
A+ A-
10147
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Снимка: Архив/БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 3800 деца са родили деца през миналата година. А от началото на тази до момента 946 момичета под 18 години са станали майки. Данните са на Националната здравноинформационна система. Ямбол е сред областите в които най-много непълнолетни момичета раждат. Средната възраст на родилките там през 2025 г. е 22 години и половина.

Илияна е на 15, завършила е седми клас, а от няколко дни вече и майка.

Илияна – 15-годишна майка: „Това ми е първото раждане, искам да имам още едно дете. …свекърва ми ще ми помага в отглеждането на детето ми.
- Твоята майка на колко години те е родила?
- На 12-13 ….“

Казва, че знае как се гледат бебета, тъй като у дома е помагала за отглеждането на четирима братя и три сестри. Непълнолетните майки в Ямболска област са близо 200 - всяко пето раждане в региона е от момиче под 18 години.

д-р Антоанета Антонова - управител на МБАЛ „Св.Йоан Рилски“ – Ямбол: „Нямаме много малки, да кажа 11 годишни, 12, каквито статистики има. Но между 13, 15, 16 са най-малките.“

Младите майки обикновено са напуснали училище.

д-р Антоанета Антонова – акушер-гинеколог, управител на МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ – Ямбол: „Учат до 4-ти, до 7-ми, до 8-ми клас. Много малка бройка има, съвсем неграмотни.“

Георги Георгиев – старши експерт РУО -Ямбол: „Ние сме ходили да посещаваме в домовете ученички, някъде от 12-13-14 годишни, които са в напреднала бременност и не идват в училище.“

Заради натрупани отсъствия най-често биват изключвани. Какво се случва с тях след това обаче почти никой не следи.

Георги Георгиев – старши експерт РУО-Ямбол: „Директорката подава сигнал в закрила на детето, оттам те информират прокуратурата, какви мерки се вземат, не мога да ви кажа“.

Изключения са случаите на малолетни и непълнолетни майки, които се връщат в клас. Здравните медиатори в махалите обаче отчитат, че спрямо 2010-та има значителен спад в броя им, въпреки културните специфики.

Атанас Атанасов – здравен медиатор: „Ами, в повечето случаи бихме казали, че това е традиция. В основата на всичко това нещо….“

Проблем остава и намирането на работа.

Атанас Атанасов – здравен медиатор: „…. ако искаш да заработиш някаква нормална работа, без образование не става.“

Специалистите са единодушни – мястото на тези момичета е в училище. За целта трябва да се работи усилено и със съответните общности - за отлагане на майчинството, образование и по-добър живот.

#Национална здравноинформационна система #расте броят #малолетни майки #ямбол #дете

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ