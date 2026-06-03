Самолет извърши принудително кацане в Солун заради агресивeн пътник на борда

Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Анталия, извърши принудително кацане на международното летище "Македония" в Солун заради агресивно поведение на пътник, предаде АНА-МПА.

Инцидентът е станал снощи, след като 39-годишен британски гражданин, който бил във видимо нетрезво състояние, предизвикал безредици на борда.

Според полицията той проявявал агресивно поведение както към членовете на екипажа, така и към останалите пътници. Капитанът на полета е взел решение за извънредно кацане в Солун, а след приземяването британецът е бил задържан от полицейски служители на летището.

Срещу него е образувано производство за неизпълнение на разпорежданията на командира на полета и нарушаване на обществения ред. След задържането на пътника самолетът е продължил полета си към Анталия.