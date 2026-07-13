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По-евтини билети за фериботите в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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евтини билети фериботите гърция
Снимка: БГНЕС/Архив
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Фериботите в Гърция свалят цените на билетите. Намаленията са различни за всяка компания.

С около 30% по-евтино ще ви излезе пътуване към островите в Егейско море, ако сте 4-членно семейство и пътувате с автомобил. Някои фериботни компании предлагат комбинирана услуга - по-евтини билети и намаление на цената на хотела на острова с около 20 на сто.

С 25% по-ниска цена може да заплатите, ако сте в група от трима души и пътувате за Цикладските острови. При резервиране и плащане на билета за ферибот потърсете условията за по-ниски цени, съветват туроператорите.

Експерти в туристическия бранш коментират, че с тези намаления фериботните компании се опитват да увеличат пътуващите към гръцките острови. Заради скъпите билети много туристи предпочитат да почиват в континенталната част на Гърция. В някои периоди на годината и за някои направления пътуването със самолет и наемането на кола е по-евтино от пътуване с ферибот.

#Гърция #фериботи #по-евтино

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