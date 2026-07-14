БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Супер вторник" за разширяването на ЕС: Украйна, Молдова, Албания и Черна гора с напредък по пътя им към членство

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Запази
ldquoсупер вторникrdquo разширяването украйна молдова албания черна гора напредък пътя членство
Слушай новината

Днес е “супер вторник” за разширяването на Европейския съюз. Четири държави - Украйна, Молдова, Албания и Черна гора направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяването.

За първи път от две десетилетия насам в един ден се в Брюксел се проведоха четири конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на четирите държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справянето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес. А Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите.

Марта Кос - еврокомисар по разширяването: “Днес наистина е супер вторник за разширяването. Повече от две десетилетия не сме имали конференции за присъединяване в един ден. Това е много хубав ден за ирландското председателство с четирилистна детелина за късмет за Молдова, Украйна, Черна гора и Албания, които правят следващата важна стъпка. Това са първенците в процеса на разширяването”.

Снимка: АП/БТА

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
4
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха съгласие (СНИМКИ)
5
Протестът в НАТФИЗ продължава: Студенти и ректор не постигнаха...
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев
6
Задържаха отново директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Европа

Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш министър
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш министър
Украйна с нов премиер: Конфликт между Министерството на отбраната и Генералния щаб Украйна с нов премиер: Конфликт между Министерството на отбраната и Генералния щаб
Чете се за: 01:35 мин.
Очакваната средна продължителност на трудовия живот в България е най-ниската в Европейския съюз Очакваната средна продължителност на трудовия живот в България е най-ниската в Европейския съюз
Чете се за: 01:17 мин.
МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер МВнР за подписаната декларация в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
Чете се за: 03:17 мин.
Протести в Украйна в защита на министъра на отбраната, който е освободен от поста си Протести в Украйна в защита на министъра на отбраната, който е освободен от поста си
Чете се за: 01:00 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев
Чете се за: 04:32 мин.
По света
След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ) След акция край Сливен: Дрон засне камиони в нарушение на АМ "Тракия", три тира са спрени от движение (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ