"Супер вторник" за разширяването на ЕС: Украйна, Молдова, Албания и Черна гора с напредък по пътя им към членство

Днес е “супер вторник” за разширяването на Европейския съюз. Четири държави - Украйна, Молдова, Албания и Черна гора направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяването.

За първи път от две десетилетия насам в един ден се в Брюксел се проведоха четири конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на четирите държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справянето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес. А Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите.

Марта Кос - еврокомисар по разширяването: “Днес наистина е супер вторник за разширяването. Повече от две десетилетия не сме имали конференции за присъединяване в един ден. Това е много хубав ден за ирландското председателство с четирилистна детелина за късмет за Молдова, Украйна, Черна гора и Албания, които правят следващата важна стъпка. Това са първенците в процеса на разширяването”.

Снимка: АП/БТА