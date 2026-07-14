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Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея
Снимка: АП/БТА - архив
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Пожар гори в близост до къщи на гръцкия остров Евбея (Евия), съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Изданието съобщава, че е огънят е засегнал суха тревиста местност в централната част на острова. Според информацията пожарът се е разпространил в близост до жилищни сгради, заради което властите са използвали системата за спешни известия 112, за да отправят предупреждение до жителите на село Лата. Хората са призовани да бъдат в готовност и да очакват допълнителни указания от властите.

„Катимерини“ посочва, че на място работят 65 пожарникари с 18 противопожарни автомобила, шест самолета за гасене на пожари и три хеликоптера. Районът е определен като зона с висок риск от пожари заради повишаващите се температури.

Пламъците са били засечени от дрон за наблюдение на противопожарната служба, който в реално време предоставя информация за развитието на пожара, пише още изданието.

#Гърция #къщи #Евбея #пожар

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