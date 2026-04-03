Михаил Околийски: Няма риск от национална епидемия от морбили

Цанка Николова от Цанка Николова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
8-месечно бебе е първият заразен пациент с морбили в София. Няма опасност от национална епидемия заради разпространението на морбили към днешна дата. Това увери служебният здравен министър Михаил Околийски. Заболелите са вече 70, повечето от тях са деца. Случаите са в областите Плевен, Враца, Ловеч, София и София област и не е регистрирано тежко протичане на болестта при нито един от тях.

Всички, диагностицирани с морбили, в момента са в лечебни заведения, за да се ограничат и контактите им. А най-тревожна е ситуацията в Плевенска и Врачанска област.

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „Проблемът е наистина с тези два региона, защото се изчерпват възможностите за легла, заети са повечето легла и затова се надяваме, че ще се успокои тенденцията от новорегистрирани, за да не претоварим здравната система.

проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Много дълъг е периодът, в който можеш да заразяваш - от преди да се напъпчиш 2-3 дни, някои говорят даже за 4 дни преди да си се напъпчил, по време на самата инфекция, проявата на заболяване и разбира се след това, докато кожата ти стане здрава.“

Общопрактикуващите лекари и здравните медиатори работят на терен. Експерти напомнят, че най-важното за ограничаване на проблема е ваксиналното покритие. Здравните власти призовават неваксинираните да търсят начин да го направят.

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „Акцентираме върху това най-вече родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им, за да може да не се стига до заболяване. Почти всички от диагноситицираните хора с морбили са хора, които нямат ваксина.“

проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Деца и млади хора, по-млади от 18-годишна възраст, които са били в контакт с болни и не са ваксинирани, е хубаво да си стоят в мястото, където живеят, а не да ходят да споделят радостта от предстоящата Цветница и Великден, да си стоят вкъщи.“

Служебният здравен министър успокои, че са налични всички медикаменти за лекуване на заболелите.

#няма опасност #с морбили # проф. Тодор Кантарджиев #зараза #епидемия

