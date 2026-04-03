14 нови случая на заболели от морбили само в първите дни на април

14 нови случая на морбили са регистрирани в страната само за първите два дни на април, съобщават от Министерството на здравеопазването. С тях общият брой на заболелите вече достига 66 души.

Всички новорегистрирани пациенти са деца на възраст от 0 до 15 години.

12 са регистрираните случаи в област Враца, по един – в София и София-област. От заболелите във Враца най-много са регистрирани в община Бяла Слатина – 11 случая, както и 1 случай в община Козлодуй.

В студиото на "Денят започва" темата коментира проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести