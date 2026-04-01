Почина големият композитор Михаил Белчев
43 случая на морбили в страната към края на март – здравните власти призовават за имунизации

Във Варна засега няма регистрирани заболели

Общо 43 са регистрираните случаи на морбили в страната към края на март, съобщават от Министерството на здравеопазването. Най-сериозно остава огнището в Бяла Слатина, където са отчетени 37 от всички случаи. Здравните власти отправят призив към родителите да проверят имунизационния статус на децата си и при пропуски да се обърнат към личните си лекари.

Във Варна към момента няма регистрирани случаи на заболяването, потвърди д-р Анка Баева от Регионалната здравна инспекция:

"За наша радост във Варна няма заболели от морбили. Това е заболяване, което вече беше почти забравено. През 2011 г. имаше голям взрив в страната, през 2019 г. имахме 5 случая, а през 2024 г. – около 20. Оттогава досега нямаме нито един случай засега."

Въпреки това имунизационното покритие в региона остава под препоръчителните нива.

д-р Анка Баева, РЗИ - Варна: "Ваксинират се хората, но процентът не е достатъчно висок – около 89 - 90%. А е необходимо поне 95%, за да можем да кажем, че сме обхванали по-голямата част от населението и да предотвратим разпространение на заразата."

Според специалистите, една от причините за колебанията при родителите е страхът от ваксините:

д-р Анка Баева, РЗИ - Варна: "Това е жива ваксина и много родители се притесняват. Четат различни материали, в които се говори за последствия, и се плашат. Но това е единственото средство, което може да спре разпространението на тези заболявания. Ваксината е комбинирана – срещу морбили, паротит и рубеола, и е изключително важна."

Ключова роля в работата с местните общности играят здравните медиатори, които подпомагат комуникацията и изграждането на доверие.

Жеман Хасан, медиатор: "Ние говорим на един и същ език с хората и обясняваме по достъпен начин. Даваме личен пример – защо аз и моето семейство сме ваксинирани. Това е много важно. Можем да мотивираме хората, но личните лекари също имат основна роля да ги убеждават."

По думите на медиаторите във Варна няма сериозно напрежение или откази от имунизация.

Жеман Хасан, медиатор: "Хората вече са по-информирани. Работим ежедневно с тях, обясняваме и изграждаме доверие. Нямаме сериозни проблеми в региона. Нашата роля е да стигнем до общността и да запълним липсите – не само като здравни, но и като образователни медиатори."

Темата за пропуските в имунизационния календар остава във фокуса на здравните власти. Проверки се извършват и в училищата, а информация за разпространението на морбили се актуализира ежедневно на сайта на Министерството на здравеопазването.

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов

