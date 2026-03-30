Случаите на морбили в страната са 43

От тях 37 са в община Бяла Слатина, два – в община Плевен и по един случай – в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч

Общо 43 случая на морбили са регистрирани в три области в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 37 са в община Бяла Слатина, два – в община Плевен и по един случай – в общините Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч. Лабораторно потвърдени са 21 проби, като за останалите това се очаква, посочиха още от ведомството.

Най-много са заболелите деца на възраст от пет месеца до 15 години. Двама са възрастните пациенти. Сред заболелите са още мъж на 25 г., който живее в община Ловеч, и жена на 48 г., която живее в община Плевен. Заболелите от морбили се хоспитализират в структура за лечение на инфекциозни заболявания с цел ограничаване разпространението на причинителя.

Всеки случай на морбили своевременно се съобщава и регистрира в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола в България. Провеждат се епидемиологични проучвания за определяне на контактните лица и техния имунизационен статус. При необходимост същите се насочват за имунизация към общопрактикуващите им лекари, допълниха от ведомството.

Продължава издирването и обхващането на деца с пропуснати имунизации, както и такива подлежащи през настоящата година на задължителна имунизация или реимунизация срещу морбили.

От Здравното министерство апелират всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, подчертаха от ресорното министерство.

