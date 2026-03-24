Увеличават се случаите на морбили във Врачанско

Увеличават се случаите на заболелите деца от морбили във Врачанско. От 17 заболели, лабораторно са доказани при 9 деца. Сред новорегистрираните са деца на възраст от 11 м до 15 г., но има и случай при медицински персонал. Повече от заболелите нямат имунизация срещу морбили.

В инфекциозното отделение на болницата в Бяла Слатина са настанени за лечение 5 деца, за които е доказано, че са болни от морбили, съобщи директорът на лечебното заведение.

д-р Светлана Тодорова, дир. на МБАЛ - Бяла Слатина: "Те са в средно увредено общо състояние, за момента нямат усложнения. Има и още едно дете което разбирам, че ще бъде хоспитализирано, и то е с клинична картина на морбили, при приложен документ от личния лекар, че детето е ваксинирано, той е 14-годишен."

Децата са на възраст между 8 и 15 г., като само едно от тях има ваксина, а на друго му предстои реваксинация, която обикновено се прави на 12-годишна възраст.

д-р Светлана Тодорова, дир. на МБАЛ - Бяла Слатина: "Забелязваме че има деца без ваксини, които постъпват при нас. Съобщават, че не са ги ваксинирали."

Повечето родители са притеснени заради продължаващите случаи на морбили.

Таня Маринова: "Даже ние сме настинали от миналата седмица и тя даже в момента не ходи и на ясла."

Майката споделя, че детето й няма пропусната ваксина от задължителния имунизационен календар.

Таня Маринова: "Може би да сме закъснявали, заради вируси, но следващия месец задължително сме ги поставяли. С всички ваксини е." Северина Асенова: "Това е малко как да го ваксинирам? - против ваксините ли сте? - За задължителните само, тези новите които ги изпробват - не!" Радослав: "Нас ни не хваща, че ние пием ракия, от балкана сме /смях от децата му/ - все пак има ли притеснение в родителите? - Разбира се, ваксинираме често, ходим си по доктори. Всички е стриктно при нас." Надя: "Последната му правиха миналата седмица. Да се ваксинират, щото са важни, много са важни за децата." Таня Маринова: "След като са измислени, това означава, че наистина те пазят нашите деца."

Причината за разпространението на морбили сред малцинствата е:

д-р Светлана Тодорова, дир. на МБАЛ - Бяла Слатина: "Не спазват задоволително изолацията и карантинните мерки, те имат по много деца, пътуват и затова си мисля, че не е изключено да се появят още някои случаи."

Но има и друго обяснение.

д-р Светлана Тодорова, дир. на МБАЛ - Бяла Слатина: "Епидемията от ковид според мен засили антиваксърските настроения и това се отрази лошо на нашия имунизационен календар. Хора, ваксинирайте се!"

А от здравното министерство напомнят, че децата с пропусната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола могат да се имунизират по всяко време.