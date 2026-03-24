Британски ветеран тегли джип за благотворителност

Британският ветеран Дарън Харди се впусна в изключително трудно предизвикателство – да изтегли тежък джип на разстояние от 100 км. Той прави това в продължение на няколко дни почти без сън.

Целта му е да постави световен рекорд и да събере средства за деца с рядко мозъчно заболяване.

Дарън трябва да използва огромна сила и издръжливост, защото колата тежи около тон и половина. Очаква се да изгори хиляди калории и да пие десетки литри вода. Сред хората, които го подкрепят, са семейства на деца, които страдат от болестта.

Дарън казва, че най-важното за него е да даде надежда и да покаже, че дори най-трудните предизвикателства имат смисъл, когато помагаш на другите.