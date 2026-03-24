1 от 10 тийнейджъри е опитвал потенциално вредни диети, препоръчани от изкуствен интелект

Педиатри и детски психолози с тревожни данни – все повече тийнейджъри използват чатботове за съвети за хранене и отслабване. Лекарите предупреждават, че това може да бъде опасно.

Някои чатботове препоръчват диети с в пъти по-малко от необходимите белтъци, въглехидрати и мазнини за растящи организми. Например, изкуственият интелект препоръчва да се ядат само 1500 калории на ден, докато момчетата се нуждаят от около 2800, а момичетата от около 2200.

Проучване показва, че един от десет тийнейджъри е опитвал потенциално вредни диети, които могат да лишат организма от важни хранителни вещества.