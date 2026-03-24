Новините 24.03.2026 г.

Акценти за деня:

1 от 10 тийнейджъри е опитвал потенциално вредни диети, препоръчани от изкуствен интелект

Педиатри и детски психолози с тревожни данни – все повече тийнейджъри използват чатботове за съвети за хранене и отслабване. Лекарите предупреждават, че това може да бъде опасно.

Полицаи обучават деца на основни техники за защита

Полицаи учат деца на основни техники за защита. Програмата е предназначена за деца от 3 до 6 клас. По време на обучението децата се учат на самозащита и различни хватки.

Академия за бъдещи физици в Пловдив

Как физиката може да бъде забавна? Отговорът даде среща между ученици и университетски преподаватели в рамките на Академията за бъдещи физици.

Университетът в Хелзинки провежда курс по гмуркане в ледени води

Глобалното затопляне променя Арктика и Антарктика по-бързо, отколкото останалата част планетата, а изследването на промените е ограничено заради липсата на достатъчно учени, тренирани да работят в мразовити условия.

Британски ветеран тегли джип за благотворителност

Британският ветеран Дарън Харди се впусна в изключително трудно предизвикателство – да изтегли тежък джип на разстояние от 100 км. Той прави това в продължение на няколко дни почти без сън.

В Пекин тестват хуманоидни роботи за стабилност и издръжливост

Хуманоидни роботи, разработени в Пекинския иновационен център, бяха подложени на серия от тестове за ходене, бягане и издръжливост, включително на бягаща пътека. Всичко това е част от рутинни проверки за качество и ефективност.

Хиляди посрещнаха пролетното равноденствие пред Пирамидата на Слънцето в Мексико

Хиляди хора посрещнаха пролетното равноденствие на 21 март пред Пирамидата на Слънцето в Мексико. Вярва се, че изгревът на този ден зарежда с положителна енергия.

СПОРТ

Божидар Саръбоюков и Александра Начева се завърнаха от Полша, вече гледат към Бирмингам

Младият талант Божидар Саръбоюков, който се пребори за третото място в скока на дължина, гостува в сутрешния блок. Пред колегите ни той разказва, че следващата му голяма цел е Европейското първенство в Бирмингам през август. Към шампионата във Великобритания гледа и Александра Начева.

В Южна Африка се проведе едно от най-екстремните състезания за велосипеди

В град Стеленбош, Южна Африка, се проведе едно от най-екстремните състезания за велосипеди – Darkfest.