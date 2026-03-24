1,60 евро за литър дизел: Как ще се активира компенсацията от 20 евро заради скъпите горива?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора , Репортер: Пламенка Тонева
Първи официални данни за цените на горивата у нас представиха от НАП

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Два последователни дни средната цена за литър дизел в страната е 1,60 евро. Първи официални данни за цените на горивата у нас представиха от НАП. И така средната цена за литър дизел достигна до 1,60 евро, а за литър бензин А95 - 1,43 евро. От агенцията обясниха и как ще се определят средните цени, от които зависи кога ще бъде активирана компенсацията от 20 евро за шофьорите заради високите цени на горивата у нас. На този фон от Агенцията за социално подпомагане публикува условията и начина за получаване на помощта от държавата. Те ще могат да се вземат от пощенски клон или директно в банкова сметка.

От днес приходната агенция ще публикува всеки ден средните цени на горивата. Те ще се определят на база на получените в НАП фискални бонове за продажба на горива на дребно. Когато в три последователни дни те достигнат прага от 1,60 евро, гражданите, които отговарят на подоходния критерий ще имат право на 20 евро компенсация. От данните на данъчните става ясно, че за последните 4 дни, най-масовият бензин е поскъпнал с 2 цента, а дизелът - с три.

Искрен - шофьор: "Ужасни цени, всеки ден се вдигат. Да измислят нещо с акциза или с ДДС, както го правят в Европа."

- То като имаш пари, ще зареждаш, като няма – няма да зареждаш, каква икономия да правиш.

Проверка на "По света и у нас" на една от големите бензиностанции в София показа, че за 9 дни, бензинът е поскъпнал с 9 цента, а дизелът - с 12 цента.

Цветомир Иванов - Център за изследване на демокрацията: "Търговците реагират на предишното досегашно увеличение, пък и цените традиционно, въпреки тия спадове, си остават на в горната граница, продължават да се над 90 долара на барел по индекса на "Брент", така че това, което можем да очакваме, че всъщност цените за сега ще останат такива."

Ако НАП отчетат, че и днес средната цена на горивата е достигнала 1,60 евро, от утре имащите право на компенсация могат да кандидатстват за нея. За целта трябва да подадат заявление на сайта на Агенцията за социално подпомагане, освен ако вече на получават някакъв вид социална помощ. Компенсацията от 20 евро ще се изплаща по банков път или в посочен пощенски клон.

- 20 евро какво е – нищо, обикалям един път града и край.

- Трябва да изкараш една камара документи, да ти отпуснат 20 евро, то няма смисъл да се занимаваш.

Окончателните данни на НАП за цените от днес се очакват утре.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

На наше запитване от приходната агенция съобщиха, че в периода от 12.03 - 23.03.2026 г. фискалните инспектори от НАП са извършили общо 810 проверки в обекти за търговия на течни горива (бензиностанции). Към момента контролните действия не са приключили. При извършените проверки служителите са описвали продажните цени на база обявените цени на табло/колонка. Връчени са искания за предоставяне на документи и информация и предстои извършването на анализ.

