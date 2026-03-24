Университетът в Хелзинки провежда курс по гмуркане в ледени води

Глобалното затопляне променя Арктика и Антарктика по-бързо, отколкото останалата част планетата, а изследването на промените е ограничено заради липсата на достатъчно учени, тренирани да работят в мразовити условия.

Университетът в Хелзинки се е заел да попълни недостига като го организира курс по гмуркане във водите на замръзнало езеро в Лапландия. В продължение на 10 дни група от 12 водолази тренира как да взимат проби и да извършват научни дейности под 80 см лед и при температура на водата от 2 градуса.