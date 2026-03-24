Божидар Саръбоюков и Александра Начева се завърнаха от Полша, вече гледат към Бирмингам

България има своя медал от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Младият талант Божидар Саръбоюков, който се пребори за третото място в скока на дължина, гостува в сутрешния блок.

Пред колегите ни той разказва, че следващата му голяма цел е Европейското първенство в Бирмингам през август. Атлетът дори намекна, че може да вземе участие и в скока на височина.

Към шампионата във Великобритания гледа и Александра Начева. Състезателката ни в тройния скок се завърна след тежката контузия на първенството в Торун и не скри, че оттук нататък амбициите ѝ стават все по-големи.