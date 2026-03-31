Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
У нас
От днес регистрираните огнища на морбили в страната са шест. Засегнатите общини са във Врачанско, Плевенско и Ловешко. В община Бяла Слатина има най-много заболели: 37, в Плевен - двама и по един случай има в общините Козлодуй, Ловеч и Луковит. Здравните власти са категорични, че до тази ситуация се стигна заради липсата на имунизация срещу заболяването. Сред заразените обаче не са само деца, има и двама възрастни.

Инфекциозното отделение в болницата в Бяла Слатина, където бяха регистрирани първите случаи на морбили, достигна капацитета си. За да не върнат нито едно дете, лекарите са направили реорганизация с част от отделението по вътрешни болести.

д-р Минка Велева, началник "Интензивно отделение" в МБАЛ - Враца: "Децата са 14, от които 4 са настанени в стая на вътрешно отделение. За персонала на вътрешно отделение няма никаква опасност, стаята е изолирана. Най-много натоварени ще бъдат сестрите от Инфекциозно, които ще трябва да обслужват децата във вътрешно отделение."

Най-засегнати са децата от 5 месеца до 15 г. Сред хоспитализираните няма тежки случаи.

д-р Минка Велева, началник "Интензивно отделение" в МБАЛ - Враца: "Много неприятна е кашлицата, която трудно се овладява. Правим инхалации, различни процедури."

Над 90% от заболелите не са ваксинирани срещу морбили, именно затова РЗИ - Враца предприе спешни мерки и организира мобилен имунизационен екип по места.

Иван Борисов, инспектор в РЗИ - Враца: "След 17 - 18 март, когато започна епидемичния взрив в община Бяла Слатина, вече са имунизирани над 120 деца, като този процес продължава."

В Бяла Слатина са карантинирани 8 ученически паралелки и 4 групи в детски градини.

Иван Борисов, инспектор в РЗИ - Враца: "Последните случаи на новорегистрирани лица с морбили са контактни от първи кръг, тоест това са братя, сестри и братовчеди на първите потвърдени случаи."

Здравните власти съветват контактните на заболелите да ограничат излизанията си и ако се грижат за болен от морбили, да използват маски и заразеният да бъде изолиран в отделна стая.

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
3
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
4
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
5
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
6
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
4
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Здраве

Случаите на морбили в страната са 43
Здравословни партита в Мадрид Здравословни партита в Мадрид
Чете се за: 00:47 мин.
Хирурзи от 5 континента обсъждат в Русе баланса между изкуствения интелект и човешкия опит Хирурзи от 5 континента обсъждат в Русе баланса между изкуствения интелект и човешкия опит
Чете се за: 02:30 мин.
"Медицински надзор" ще проверява периодично болници заради нерегламентирани плащания от пациенти "Медицински надзор" ще проверява периодично болници заради нерегламентирани плащания от пациенти
Чете се за: 02:15 мин.
С инвалидна количка в училище: Деца и учители дариха устройства за достъпна среда на ученик в Банкя С инвалидна количка в училище: Деца и учители дариха устройства за достъпна среда на ученик в Банкя
Чете се за: 03:17 мин.
Ръст на вирусите при децата: 95% заетост в детското отделение в Дупница Ръст на вирусите при децата: 95% заетост в детското отделение в Дупница
Чете се за: 03:05 мин.

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 03:02 мин.
Български футбол
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Задържаха мъж с над 10 000 евро - подозират, че са предназначени за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
