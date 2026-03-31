Огнища на морбили в три области, Инфекциозното в Бяла Слатина е на предела си

От днес регистрираните огнища на морбили в страната са шест. Засегнатите общини са във Врачанско, Плевенско и Ловешко. В община Бяла Слатина има най-много заболели: 37, в Плевен - двама и по един случай има в общините Козлодуй, Ловеч и Луковит. Здравните власти са категорични, че до тази ситуация се стигна заради липсата на имунизация срещу заболяването. Сред заразените обаче не са само деца, има и двама възрастни.

Инфекциозното отделение в болницата в Бяла Слатина, където бяха регистрирани първите случаи на морбили, достигна капацитета си. За да не върнат нито едно дете, лекарите са направили реорганизация с част от отделението по вътрешни болести.

д-р Минка Велева, началник "Интензивно отделение" в МБАЛ - Враца: "Децата са 14, от които 4 са настанени в стая на вътрешно отделение. За персонала на вътрешно отделение няма никаква опасност, стаята е изолирана. Най-много натоварени ще бъдат сестрите от Инфекциозно, които ще трябва да обслужват децата във вътрешно отделение."

Най-засегнати са децата от 5 месеца до 15 г. Сред хоспитализираните няма тежки случаи.

д-р Минка Велева, началник "Интензивно отделение" в МБАЛ - Враца: "Много неприятна е кашлицата, която трудно се овладява. Правим инхалации, различни процедури."

Над 90% от заболелите не са ваксинирани срещу морбили, именно затова РЗИ - Враца предприе спешни мерки и организира мобилен имунизационен екип по места.

Иван Борисов, инспектор в РЗИ - Враца: "След 17 - 18 март, когато започна епидемичния взрив в община Бяла Слатина, вече са имунизирани над 120 деца, като този процес продължава."

В Бяла Слатина са карантинирани 8 ученически паралелки и 4 групи в детски градини.

Иван Борисов, инспектор в РЗИ - Враца: "Последните случаи на новорегистрирани лица с морбили са контактни от първи кръг, тоест това са братя, сестри и братовчеди на първите потвърдени случаи."

Здравните власти съветват контактните на заболелите да ограничат излизанията си и ако се грижат за болен от морбили, да използват маски и заразеният да бъде изолиран в отделна стая.