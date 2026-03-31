Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за еврошампионата по борба

Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за европейското първенство по борба в Тирана, Албания, в края на месец април. Това съобщи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева преди провеждането на редовното Общо събрание в столицата.

Участието на Милов и Новиков на международния турнир "Дан Колов - Никола Петров" очевидно не е повлияло положително в отношенията между състезателите на ЦСКА и ръководството на федерацията, като Златева отново заяви, че въпреки отправените покани, борците не са откликнали и нямат пописани договори с централата.

Все още обаче могат да се правят промени по списъците за европейското първенство и участието на двамата на турнира в Албания може да се осъществи.

"По принцип са пуснати заявки, защото в системата заявките са предварителни. Ако изтървеш сроковете, после не можеш да подадеш нещо. Заявки са пуснати за всички отбори. Да си дадем сметка, че сме дошли за едно и също - българската борба да върви напред", заяви Златева.

Стартът на Общото събрание на федерацията по борба бе отложен с един час заради липса на кворум. То е изцяло отчетно и няма общо с внесената подписка за извънредно Общо събрание, която бе внесена по-рано този месец.

