Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за еврошампионата по борба

от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева сподели, че могат да се правят промени по списъците.

Снимка: start-photo.bg
Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за европейското първенство по борба в Тирана, Албания, в края на месец април. Това съобщи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева преди провеждането на редовното Общо събрание в столицата.

Участието на Милов и Новиков на международния турнир "Дан Колов - Никола Петров" очевидно не е повлияло положително в отношенията между състезателите на ЦСКА и ръководството на федерацията, като Златева отново заяви, че въпреки отправените покани, борците не са откликнали и нямат пописани договори с централата.

Все още обаче могат да се правят промени по списъците за европейското първенство и участието на двамата на турнира в Албания може да се осъществи.

"По принцип са пуснати заявки, защото в системата заявките са предварителни. Ако изтървеш сроковете, после не можеш да подадеш нещо. Заявки са пуснати за всички отбори. Да си дадем сметка, че сме дошли за едно и също - българската борба да върви напред", заяви Златева.

Стартът на Общото събрание на федерацията по борба бе отложен с един час заради липса на кворум. То е изцяло отчетно и няма общо с внесената подписка за извънредно Общо събрание, която бе внесена по-рано този месец.

#Семен Новиков #Кирил Милов

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
2
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
3
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
4
Илиана Раева: Българският ансамбъл е от друга планета
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
5
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал...
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
6
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за...

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
4
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
5
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Видео

Лора Христова: Следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри
Лора Христова: Следващата ми цел е златен медал от олимпийски игри
Спортни новини 31.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 31.03.2026 г., 12:25 ч.
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
30451
Чете се за: 02:47 мин.
Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея Йосиф Миладинов: Решението да се върна в спорта представлява желанието ми да продължа да живея
Чете се за: 03:52 мин.
Спортни новини 31.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 31.03.2026 г., 06:30 ч.
Българските гимнастички отчетоха пропуски след Световната купа в София Българските гимнастички отчетоха пропуски след Световната купа в София
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Чете се за: 02:47 мин.
Български футбол
Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом Войната в Близкия изток: Преговорите с Техеран са в ход, съобщи Белият дом
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Петьо Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Мерки срещу изборния натиск: Проверяват сигнали за заплахи към...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ръст на случаите с морбили: Инфекциозното отделение в Бяла Слатина...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
53 години след "Аполо 11": НАСА се готви да се завърне на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
