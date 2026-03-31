БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Чете се за: 00:40 мин.
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири години от клането в Буча: Европейските лидери с подкрепа за специален трибунал

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Запази
четири години клането буча европейските лидери подкрепа специален трибунал
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от освобождаването от руска окупация на Буча и разкриването на телата на стотици убити хора по улиците на малкия град в околностите на Киев. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността е в Буча, заедно с външните министри на няколко страни-членки. Днес там предстои и Среща на върха на председателите на парламенти на страни от Европейския съюз, сред които и България.

Делегации от Украйна и редица европейски страни отбелязват днес четири години от освобождаването на Буча след 33-дневна руска окупация. Но годишнината е тъжна. Тя напомня за кадрите, свидетелстващи за зверствата в киевското предградие, които обиколиха света. Десетки тела на убити цивилни са осеяли улиците. Общият брой на убитите е надхвърля 400 души. Русия отрича нейната армия да е отговорна за убийствата.

Кая Калас, Върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Буча се превърна в символ на жестокостта на руската война. Много от убитите цивилни са били застреляни от близко разстояние. Някои от тях са били с вързани зад гърба ръце. Четири години след тези масови убийства ние почитаме паметта на жертвите. Това, което се случи тук, не може да бъде отричано."

Снимки: АП/БТА

В специално изявление външните министри на страните-членки на Европейския съюз потвърдиха своята "непоколебима решимост" да гарантират "пълната отговорност" на Русия за всякакви нарушения на международното право в Украйна. Днес Буча ще бъде домакин и на Среща на върха на председателите на парламенти на страни от Европейския съюз, сред които и България. Украйна се надява да използва визитата на толкова много европейски официални лица, за да насочи вниманието към отговорността за военните престъпления на Русия в 4-годишния конфликт.

Андрий Сибиха, външен министър на Украйна: "Основният акцент и цел на срещите е отговорността: отговорността на руските престъпници, отговорността на руския агресор. Това включва специален съд и регистър за обезщетения."

Преди дни Европейският съюз стартира процедурата по това да стане съучредител на специален Международен трибунал към Съвета на Европа за престъплението "агресия" на Русия срещу Украйна.

Кая Калас, Върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Без търсене на отговорност, ако тези престъпления останат ненаказани, няма как да се постигне справедлив и траен мир, защото правосъдието е част от мирния процес."

Москва вече заяви, че ще откаже да признае трибунала и ще разглежда присъединяването на дадена държава към него като враждебен акт. Калас подчерта и че Европа ще продължи да оказва помощ на Украйна и да работи за справедлив и траен мир. Европейският съюз все още не успява да одобри заема от 90 милиарда евро за Украйна заради ветото на Унгария.

#Международен трибунал #клане #Буча #войната в Украйна #европейски лидери

Последвайте ни

ТОП 24

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Най-четени

Още от: Европа

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ