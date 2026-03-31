Задържаха мъж с над 10 000 евро - подозират, че са предназначени за купуване на гласове

Служители на полицията в Бяла Слатина са задържали лице, в чийто автомобил са открити над 10 000 евро в банкноти от по 100 и 50 евро.

В рамките на полицейската операция е била получена оперативна информация, че парите са били предназначени за раздаване на хора, които да гласуват за определена политическа партия. Това заяви в Пловдив изпълняващият длъжност главен секретар на МВР Георги Кандев.

За случая е уведомена районната прокуратура, заведено е бързо полицейско производство.

Следствените действия продължават и към момента. Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че сигналите, предупредителните протоколи и досъдебните производства, свързани с изборни нарушения и престъпления за предстоящите избори, са шест пъти повече в сравнение с тези за изборите през 2024 година. 753 са подадени сигнали за тези избори до момента, спрямо 93 за изборите през 2024 -та. Образуваните бързи полицейски и досъдебни производства сега са 203, докато за изборите през 2024 те са били едва 42. Служебният министър и и.д.главният секретар бяха в Пловдив за среща с ръководството на областната дирекция като част от общата им обиколка из полицейските структури в страната.