Черно море поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство по плуване

от БНТ
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Надпреварата се провежда на басейн “Младост” в град Пловдив.

Тимът на ПСК “Черно море” поведе в класирането след първия ден на Държавното отборно първенство. Надпреварата се провежда на басейн “Младост” в град Пловдив.

Състезателят на варненския клуб Мирослав Терзиев спечели в надпреварите на 100 и 800 метра свободен стил. В дългата дистанция Терзиев финишира за 8:14.19 мин., като след него се наредиха Димитър Дамянов от клуб Г. Д. С. и Христо Петков от “Пловдив 2019”. В старта на 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев беше над всички с резултат 51.37 сек. Той изпревари със 7 стотни представителя на “Олимп” Алекс Стойнов. Трети се нареди Борис Михайлов от “Сейнт Джордж”.

Три състезателки на столичния “Спринт” окупираха първите позиции в надпреварата на 50 метра бруст за жени. Диана Петкова направи силно представяне с време 30.84 сек., а след нея финишираха Камелия Стоименова и Калина Ходлей. С този резултат Петкова покри норматив за участие на европейското първенство в 50-метров басейн в Париж през август. В същата дисциплина при мъжете спечели Любомир Епитропов от клуб ВСИ. Европейският шампион на 200 метра бруст спря хронометъра на 28.25 сек. Втори и трети останаха Теодор Станчев (“Добруджа 2021”) и Виктор Русинов (“Спринт София”).

Дарен Кирилов беше най-бърз в плуването на 100 метра гръб при мъжете. Представителят на “Доростол” взе победата с време 55.32 сек. Кирилов спечели с комфортна преднина пред Адриан Йонинов от “Спринт София” и Валентин Филипов от “Астери”. При жените успехът беше за Габриела Георгиева (“Олимпия”). Георгиева завърши за 1:01.59 мин. Участничката на Летните олимпийски игри в Париж 2024 завърши пред Дарина Ракова от клуб “Сейнт Джордж” и Маргарита Стоименова от “Спринт София”.

Светлозар Николов от клуб ВСИ триумфира в надпреварата на 400 метра съчетано плуване с време 4:29.01 мин. При жените победата беше за Лора Великова от ПСК “Черно море” с 5:11.11 мин.

Росина Тодорова донесе успех на клуб “Олимпия” в надпреварата на 100 метра свободен стил при жените с време 58.52 сек. На 800 метра свободен стил най-бърза беше Радина Радева от ПСК “Черно море”. Тя финишира за 9:15.31 мин.

Представители на румънския клуб “Нави” спечелиха в стартовете на 200 метра бътерфлай. При мъжете най-добър резултат постигна Давид Ефтимие, а при дамите Мая Чернеа.

Плувците на “Спринт София” победиха в смесената щафета на 4х100 метра свободен стил с време 3:46.25 мин. В надпреварите на 4х200 метра свободен стил за мъже и жени триумфираха ВСИ (7:54.17 мин.) и “Олимпия” (8:44.01 мин.). Състезателките на ВСИ Анета Христозова, Ема Димитрова, Андреа Георгиева и Александра Толева подобриха националния рекорд за девойки старша възраст в дисциплината. Те финишираха на второ място с време 8:46.17 мин.

