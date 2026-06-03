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Министърът на спорта Енчо Керязов награди националите по спортна гимнастика за успешното представяне на Световните купи в Ташкент и Варна

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Спорт
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Министър Керязов подчерта, че успехите са резултат от талант, упорит труд и професионализъм.

Министърът на спорта Енчо Керязов награди националите по спортна гимнастика за успешното представяне на Световните купи в Ташкент и Варна
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди състезатели и треньори от националния отбор по спортна гимнастика за отличното им представяне на Световните купи в Ташкент и Варна.

Министър Керязов поздрави гимнастиците за постигнатите успехи и подчерта, че те са резултат от талант, упорит труд и професионализъм.

„От доста години следя спортната гимнастика. Знам колко труден и взискателен е вашият спорт. Искрено се радвам на успехите ви. До вас са блестящи примери като Красимир Дунев и Йордан Йовчев. Пожелавам ви да достигнете и дори да надминете техните постижения“, каза министър Керязов.

На Световната купа във Варна националите спечелиха четири отличия. Даниел Трифонов завоюва златен медал на висилка и сребро на прескок, Давид Иванов триумфира на кон с гривни, а Йоан Иванов се нареди втори на успоредка.

Успехите продължиха и на Световната купа в Ташкент, където българските състезатели взеха още пет отличия. Раян Радков завоюва злато на кон с гривни. Даниел Трифонов триумфира на прескок и добави бронз на висилка. Йордан Александров спечели титлата на успоредка, а Димитър Димитров сребро на прескок. При жените Никол Соколова се класира на престижното пето място във финала на земя.

Председателят на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев благодари за оказаното уважение и отбеляза, че за първи път министър на младежта и спорта отличава призьори от световни купи.

Министър Керязов връчи почетни плакети и на треньорите Милко Танкушев, Дамян Игнатов, Илия Янев, Ивелин Иванов и Сергей Стоянов за техния принос към подготовката и успехите на българските гимнастици.

Старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев изрази задоволство от силната конкуренция в състава и заяви, че очаква добри резултати на предстоящите европейско и световно първенство през тази година.

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