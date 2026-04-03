Готов е софтуерът на машините за гласуване

16 дни преди изборите вече е готов и кодът, който излиза на всяка една машинна бюлетина – т. нар. хешкод. 64-те символа са част от традиционната процедура по удостоверяване на съответствието на машините, за да се гарантира честността на вота. Днес приключи и довереното изграждане на софтуера. Така, на практика, отговорните институции потвърждават, че машините са готови за предсрочните избори.

Хешкодът се разпечатва на всяка машинна бюлетина и на всяка контролна разписка от устройствата в деня на изборите - комбинацията от цифри и букви се залепва и на видимо място в секциите, за да могат да го сравнят избирателите и да са сигурни, че софтуерът на машините не е манипулиран. Довереното изграждане на изходния код можеше да се наблюдава публично.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Това е процедура, която се извършва в защитена среда в МЕУ, откакто има машинно гласуване като способ за гласуване от българските граждани."

Георги Шарков, министър на електронното управление: "Да демонстрираме всъщност това, което може би, е най-вълнуващо за всички – как удостоверяваме, че кодът, който е зареден, инсталиран на машината, отговаря на кода, който е доверено изграден. Излиза цялата информация, която е за тази машина – освен конкретната секция, място, адрес, всичко е описано, районът, отдолу се изписва и системният хеш на инсталирания софтуер."

снимки: БТА

Предстои инсталирането на всички машини за вота. Различното на тези избори е, че ще се направи проверка на всички инсталирани устройства. Над 110 държавни служители са заети с допълнителната валидация на устройствата. Първите проверени машини за изборите ще отпътуват за най-далечните точки по света, където ще гласуват наши сънародници. Ако машина излезе от строя в изборния ден, ще се преминава към гласуване на хартия, но само след решение на районните избирателни комисии.