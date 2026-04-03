Готов е софтуерът на машините за гласуване

Виολета Русенова
Чете се за: 02:17 мин.
Генерираха хеш кода, който всеки може да сравни

16 дни преди изборите вече е готов и кодът, който излиза на всяка една машинна бюлетина – т. нар. хешкод. 64-те символа са част от традиционната процедура по удостоверяване на съответствието на машините, за да се гарантира честността на вота. Днес приключи и довереното изграждане на софтуера. Така, на практика, отговорните институции потвърждават, че машините са готови за предсрочните избори.

Хешкодът се разпечатва на всяка машинна бюлетина и на всяка контролна разписка от устройствата в деня на изборите - комбинацията от цифри и букви се залепва и на видимо място в секциите, за да могат да го сравнят избирателите и да са сигурни, че софтуерът на машините не е манипулиран. Довереното изграждане на изходния код можеше да се наблюдава публично.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Това е процедура, която се извършва в защитена среда в МЕУ, откакто има машинно гласуване като способ за гласуване от българските граждани."

Георги Шарков, министър на електронното управление: "Да демонстрираме всъщност това, което може би, е най-вълнуващо за всички – как удостоверяваме, че кодът, който е зареден, инсталиран на машината, отговаря на кода, който е доверено изграден. Излиза цялата информация, която е за тази машина – освен конкретната секция, място, адрес, всичко е описано, районът, отдолу се изписва и системният хеш на инсталирания софтуер."

Предстои инсталирането на всички машини за вота. Различното на тези избори е, че ще се направи проверка на всички инсталирани устройства. Над 110 държавни служители са заети с допълнителната валидация на устройствата. Първите проверени машини за изборите ще отпътуват за най-далечните точки по света, където ще гласуват наши сънародници. Ако машина излезе от строя в изборния ден, ще се преминава към гласуване на хартия, но само след решение на районните избирателни комисии.

#избори 2026 #хешкод #подготовка за изборите #софтуер #машини за гласуване

