Между 1 и 3 месеца ще отнеме получаването на разрешително за новата Детска болница в Бургас

Карина Караньотова
13326
Между един и три месеца ще отнеме получаването на разрешително за работа за новата Детска болница в Бургас.

РЗИ и Агенция "Медицински надзор" извършват проверки дали лечебното заведение покрива необходимите изисквания. Процесът включва и изготвянето на трудовите договори на лекарите, които ще бъдат назначени.

Директор ще е д-р Благомир Здравков, който в момента е шеф на болницата по детски болести "Проф. Иван Митев" в София. За неговият пост ще има конкурс.

д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛДБ "Проф. Иван Митев": "Детската болница в Бургас е най-смисления инвестиционен здравен проект, защото тя като концепция на работа решава един фундаментален проблем на регионално ниво. Ще отвори врати, когато и в нормативен, и във функционален аспект всички колеги са готови за това. – Вие лично готов ли сте? – Абсолютно, за мен това е поредното голямо предизвикателство, аз се хвърлям с голямо желание и амбиция, надявам се да покажем и добри резултати."

