Последен ден за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

Днес изтича срокът, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес на предсрочните избори на 19 април. Заявленията се подават до кмета на населеното място, след което се вписват в избирателния списък.



Това може да стане и по електронен път. Главна дирекция ГРАО извършва проверка на данните в постъпилите заявления.



До днес е и срокът, в който избиратели с трайни увреждания могат да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Те могат да го направят в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през сайта на съответната община.