Трима души пострадаха при инцидент с влак между Трявна и Царева ливада

Около 8 часа тази сутрин влак, който пътувал от Русе за Пловдив, се е ударил в скална маса от свлачище, което се активирала по линията между Трявна и Царева ливада.

Движението на влакове в този участък е спряно. Локомотивът и първият вагон са дерайлирали.

Във влака са пътували 65 пътници, като трима от тях са пострадали. За щастие и тримата с леки наранявания и охлузвания, съобщават от ДП НКЖИ.

За пътниците от пострадалия влак е изпратен дизелов локомотив, който ще изтегли вагоните до Царева ливада, откъдето ще бъдат превозени с автобуси до гара Дъбово.

Организира се превоз с автобуси и за пътниците от останалите влакове, които се движат по това трасе.

Очаква се нарушение на графика за движение на влаковете по 4-та ЖП линия, в участъка от Горна Оряховица до Дъбово.

Според разкази на очевидци, влакът е пътувал по направление, когато върху релсите се срутва огромно парче скална маса. Локомотивът първи дерайлира, последван от първия вагон.

Част от пътниците разказаха, че благодарение на това, че багажите са били в краката им, те не са пострадали тежко, тъй като товарът не се е стоварил върху тях.

Тримата пострадали пътници са с леки наранявания.

„Падна скала и дерайлири влака отпред. Падна вагонът. И паднахме, ние бяхме прави. И паднахме. Всички паднаха върху мен. вие ми се свят, ръката си ударих.“ "Първи вагон бях. Добре, че от машинистите разбрахме и излезе като герой. Ако не са били те да спрат на време, просто на някакви метри скалата върху нас."

Три часа по-късно пътниците бяха докарани на гарата в Царева ливада. Част от тях апелираха във влаковете да бъдат поставени сателитни телефони. Тъй като именно това се оказва проблем за целия екип на влака, както и за хората, които в продължение на 5 минути не са успели да подадат сигнал на телефон 112.

Късмет за всички е било, че едно от момчетата, които е пътувал във влака, имало сателитно приложение и така успяват да подадат сигнал на спешния телефон.

Около 12 място пристигна автобус, който е осигурен от БДЖ и който ще превози пътниците от пострадалия влак до гара Дъбово. Всички останали влакове, които се движат по това трасе, се очаква освен да закъснеят, но и да бъдат осигурени други автобуси, които да превозват пътниците по маршрута, но наистина се очакват сериозни закъснения.

