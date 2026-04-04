14-годишно момче загина при пожар в Сливен

Трагедия разтърси Сливен в петък вечерта, след като 14-годишно момче загина при пожар в жилищна сграда. Огънят е пламнал в апартамент, а сигналът за инцидента е подаден малко преди 22:00 часа.

При инцидента е пострадала и 43-годишна жена, която вероятно е била в жилището по време на стихията. Тя е транспортирана в болница с изгаряния и обгазяване, като състоянието й се следи от лекарите.

На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които са успели да овладеят пламъците и да предотвратят разпространението им към съседни имоти. За съжаление, за момчето помощта е дошла твърде късно.

Причините за възникването на огъня все още са в процес на изясняване. Полицията и пожарната извършват огледи, за да се установи дали става въпрос за късо съединение, неправилно боравене с уред. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.