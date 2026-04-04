Вотът зад граница - вече е ясно къде ще се гласува с машини

15 дни преди вота - вече е ясно къде ще се гласува с машини зад граница. Определено е в част от секциите във Великобритания, които са общо 28 с тези в дипломатическите мисии, да има по една машина.

Още когато стана ясно, че ще има ограничен брой секции в страните извън ЕС, от ЦИК посочиха, че за да улеснят гласоподавателите и да няма опашки, може да сложат и по две машини.

И още - до края на деня изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Тази година, за първи път, се въвежда т.нар. „служебен адрес". Това дава възможност на хора без собствен дом или договор за наем да получат адресна регистрация. Регистрацията се прави от кмета на общината или района. Това може да стане и по електронен път.