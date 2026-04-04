Четирима са задържани при мащабна полицейска акция срещу купения вот в Сливенска област

Мащабна специализирана полицейска операция срещу купения вот се провежда на територията на цялата Сливенска област. Акцията, която е стартирала в ранните часове на деня, има за цел да пресече престъпленията срещу изборното законодателство преди предстоящия вот.

Към 12:00 часа полицията е задържала четирима души. При обиски в частни домове и търговски обекти в областния център са открити и иззети тефтери и списъци с лични данни, имена и адреси, както и мобилни телефони. По случая вече са образувани три досъдебни производства, като разпитите на свидетели продължават.

В операцията участват екипи на ОДМВР-Сливен, жандармерията от Бургас и представители на Областната дирекция по безопасност на храните. На входно-изходните точки на редица населени места са изградени контролно-пропускателни пунктове.

Освен по линия на изборните нарушения, органите на реда докладват и за други установени. Затворени са четири нелегални обекта в кв. „Надежда“, иззети са и голямо количество цигари без бандерол.

Засечени са шофьори с алкохол и фалшиви книжки, а един автомобил е спрян от движение заради незаконно монтирани „буркани“.

От полицията в Сливен подчертават, че проверките ще останат интензивни и ще продължат до самия край на изборния ден.