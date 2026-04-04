Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт

Двете победи на България в турнира FIFA Series са един хубав старт на годината. Това заяви в ексклузивно интервю за БНТ бившият капитан на националния ни отбор Стилиян Петров. Той коментира и темата с разделението в българския футбол.

„Като цяло, всеки един сектор е разделен. Не забравяйте, че ние като хора, е по-лесно да сме негативни, отколкото позитивни. Но, има и хубави неща във футбола. Не може да кажем, че има само лоши неща. Позитивното - двете победи на националите в последните няколко дни, дълго турне, умора…негативизмът във футбола винаги е бил там. Но, това е позитивно за момчетата, важно за момчетата, защото те имат дълг път да извървят, но това е един хубав старт“, каза Петров.

Той сподели и защо участието в този турнир раздели футболната общественост.

„Може би нивото на противниците, което е съвсем нормално. Аз съм участвал също в такива мачове, пътувал съм за националния отбор. И знам колко е трудно да намериш оправдание, но ние от това не можем да избягаме. Мисля, че това, което направиха в последните няколко дни националите, като резултати, те и треньорите, могат само да се радват. Защото все пак ние искаме силен национален отбор, а не слаб национален отбор“, добави бившият капитан на „трикольорите“.

Подробности вижте във видеото!

Цялото интервю със Стилиян Петров гледайте утре в предаването „Арена спорт“ от 12:30 часа по БНТ 1.