Лазаровден: Традиции и благословия в село Черни връх

Днес православната църква отбелязва възкресението на Свети Лазар. Това се случва винаги в събота преди Цветница, или празникът Вход Господен.



На Лазаровден се откъсват и първите зелени върбови клонки, които се освещават в църква на утрешната Цветница. В народната традиция празникът е свързан с ритуала Лазаруване, който все още е съхранен на много места в страната. Група от 33 лазарки обиколиха всички домове в село Черни връх край Бургас, носейки празнично настроение и благословия за здраве.

Кристина: "Групата е създадена от много отдавна. Нашите майки също са участвали в тях. И ние продължаваме традицията като най-малката ни лазарка е на 3 годинки до най-голямата, която съм аз, на 22. Една седмица по-рано всички се събираме, обикаляме, пеем за здраве в къщите на баби, дядовци, на внуци, правнуци, млади семейства. За здраве и за берекет!"