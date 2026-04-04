Стотици се преклониха пред Борислав Михайлов (ВИДЕО)

Почина големият композитор Михаил Белчев
Стотици се преклониха пред Борислав Михайлов

България се преклони пред Борислав Михайлов. Стотици хора дойдоха пред храм „Света София“, за да си вземат последно сбогом с легендарния вратар на националния отбор и Левски.

България се преклони пред Борислав Михайлов. Стотици хора дойдоха в храм „Света София“, за да си вземат последно сбогом с легендарния вратар на националния отбор и Левски.

Сред тях бяха хора от футболните и спортните среди, както и от обществени сфери на живота, близки, роднини и много привърженици.

Представители на редица родни клубове поднесоха цветя и венци пред храма, а Христо Стоичков и Красимир Балъков поставиха специален венец от името на отбора на България, завършил на четвърто място на Световното първенство през 1994 година.

Борислав Михайлов почина на 31 март, оставяйки дълбока следа в българския и европейския футбол. Той е сред най-значимите фигури в българския футбол със 102 мача за националния отбор. С основен принос за успехите на златното поколение, спечелило бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година.

