Облачност и превалявания в страната, застудяване през седмицата

Днес облачността на страната ще се задържи значителна. На много места се очакват краткотрайни валежи, като вечерта облачността ще намалява. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, а в източна България – северен. Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса.

През нощта все още на отделни места в планинските и югоизточните райони ще превали дъжд.

Утре сутринта в низините и около водните басейни се очаква намалена видимост и ниска облачност. През деня времето ще е предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд. Главно в планинските райони ще превали дъжд. Ще духа слаб в равнините и умерен запад-северо-западен вятър. Максималните температури ще се повишат между 15 и 20 градуса.

В планините преди обяд по високите части ще бъде предимно слънчево, а в по-низките части видимостта ще е намалена. След обяд се развива купеста облачност и на места ще превали дъжд. Над 2000 метра ще духа умерен север-северо-западен вятър.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време и максимални температури между 18 и 23 градуса. Във вторник и сряда облачността ще се увеличи, но слаби валежи ще има само на отделни места, главно в източна България. Дневните температури ще се понижат, като в сряда максималните ще са между 12 и 17 градуса.

В следващите дни застудяването ще продължи, като валежи се очакват на повече места в страната. В отделни северни и планински райони ще превали и сняг.