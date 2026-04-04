Христо Стоичков: Боби Михайлов ни изведе дотам, докъдето стигнахме

Легендата на българския футбол Христо Стоичков вярва, че успехът на България на световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година до голяма степен се дължи на Борислав Михайлов.

Легендарният вратар почина на 63-годишна възраст.

"Имали сме най-хубавите моменти. Преживяли сме много хубави неща, намерихме сили в един от най-силните моменти и да си кажем “дотук, продължаваме напред”. В годините ми беше много тежко, защото не бях тук, но живеех с тази мисъл, че един ден ще имаме тази прегръдка. Тежък момент за нас. Повярвайте, това е човекът, който ни изведе дотам, докъдето стигнахме. Без неговите спасявания и мъки, които преживя като вратар, нямаше да го направим. Бях горд и съм щастлив, че Боби изведе отбора до първата победа в Чикаго срещу Гърция. Ще остане във всички нас като човекът, който обедини. Винаги сме били задружни, не сме се делили на групи, но той направи всичко по силите си да бъдем по този начин. Една голяма загуба за нас, за мен последните години ми тежеше много и неслучайно го избрахме да бъде президент на фондация 94", сподели Стоичков на поклонението на своя съотборник.

Стоичков сподели, че е радостен от факта, че през последните години той и Михайлов са загърбили различията си.

"Трудни са тези моменти, защото сме израснали заедно. Димитър Пенев даде шанс на много млади хора. Сега си тръна и Боби. Трифон също е там. Болката е голяма. Мария каза, че винаги трябва да се усмихваме. Бил съм с него 12 години в националния отбор, след това бях и треньор. Винаги е гледал с добро. Различията ни останаха във времето. Някои неща трябва да бъдат отстранени. Много време ми тежеше, че нямахме топлина. През последните години върнахме онова, което започнахме - прегръдката, целувката, усмивката. Това показа какъв е Боби. Никога не казвай никога. Тежко е, че ни напусна млад. Това е животът. Ще си спомняме само най-хубавите неща. Той го заслужава. Никога не сме се делили и така и ще бъде", допълни бившият футболен национал и селекционер.

