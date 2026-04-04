Христо Стоичков: Боби Михайлов ни изведе дотам, докъдето стигнахме

Легендата на българския футбол отличи ролята на Борислав Михайлов за успехите на българския футбол.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков вярва, че успехът на България на световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година до голяма степен се дължи на Борислав Михайлов.

Легендарният вратар почина на 63-годишна възраст.

"Имали сме най-хубавите моменти. Преживяли сме много хубави неща, намерихме сили в един от най-силните моменти и да си кажем “дотук, продължаваме напред”. В годините ми беше много тежко, защото не бях тук, но живеех с тази мисъл, че един ден ще имаме тази прегръдка. Тежък момент за нас. Повярвайте, това е човекът, който ни изведе дотам, докъдето стигнахме. Без неговите спасявания и мъки, които преживя като вратар, нямаше да го направим. Бях горд и съм щастлив, че Боби изведе отбора до първата победа в Чикаго срещу Гърция. Ще остане във всички нас като човекът, който обедини. Винаги сме били задружни, не сме се делили на групи, но той направи всичко по силите си да бъдем по този начин. Една голяма загуба за нас, за мен последните години ми тежеше много и неслучайно го избрахме да бъде президент на фондация 94", сподели Стоичков на поклонението на своя съотборник.

Стоичков сподели, че е радостен от факта, че през последните години той и Михайлов са загърбили различията си.

"Трудни са тези моменти, защото сме израснали заедно. Димитър Пенев даде шанс на много млади хора. Сега си тръна и Боби. Трифон също е там. Болката е голяма. Мария каза, че винаги трябва да се усмихваме. Бил съм с него 12 години в националния отбор, след това бях и треньор. Винаги е гледал с добро. Различията ни останаха във времето. Някои неща трябва да бъдат отстранени. Много време ми тежеше, че нямахме топлина. През последните години върнахме онова, което започнахме - прегръдката, целувката, усмивката. Това показа какъв е Боби. Никога не казвай никога. Тежко е, че ни напусна млад. Това е животът. Ще си спомняме само най-хубавите неща. Той го заслужава. Никога не сме се делили и така и ще бъде", допълни бившият футболен национал и селекционер.

Свързани статии:

Стотици се преклониха пред Борислав Михайлов (ВИДЕО)
Стотици се преклониха пред Борислав Михайлов (ВИДЕО)
България се преклони пред Борислав Михайлов. Стотици хора дойдоха...
Чете се за: 01:30 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Видео

Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Черно море спечели Държавното отборно първенство по плуване
Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч. Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме Калина Венева: Сплотени сме и не се отказваме
Чете се за: 00:35 мин.
Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове Славина Колева: Ще покажем друго лице в следващите мачове
Чете се за: 00:40 мин.
Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност Евелина Цветанова: Мачът беше с голяма стойност
Чете се за: 01:15 мин.
Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи Денислав Димитров: Играта ни е на приливи и отливи
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 08:47 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
