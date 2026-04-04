Тодор Батков: Борислав Михайлов е голямо име и много добър човек

Бившият президент на Левски Тодор Батков определи Борислав Михайлов като много добър човек и голям футболист и ръководител.

Легендата на българския футбол почина на 63 години.

"Голямо име. Много добър човек беше и не беше справедливо това, което се случи с него. Господ всичко вижда. Измъчи се накрая. Продължаваме да обичаме Левски и футбола. Бог да го прости. Голям футболист беше и страхотен ръководител. Имаме страхотни преживявания с него", сподели той на поклонението.