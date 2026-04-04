Атанас Фурнаджиев: Боби Михайлов отиде на едно по-добро място

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев си взе последно сбогом с Борислав Михайлов, чието поклонение бе днес в столицата. Фурнаджиев сподели пред БНТ как ще запомни легендарния вратар.

„Този невероятен Боби Михайлов отиде на едно по-добро място. Един велик футболист и човек, който го уважаваха по целия свят. И преди всичко добър приятел и мъжкар. Човек, който държеше на думата си“, каза Фурнаджиев.

Той сподели и мнението си базата на националния отбор в „Бояна“ да носи името на Борислав Михайлов.

„Защо не. Основната заслуга е негова за тази база. Ние всеки работихме заедно да се случи това и да остане за поколенията. Аз бих подкрепил такава идея“, добави Фурнаджиев.

Подробности вижте във видеото!