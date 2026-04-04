Атанас Фурнаджиев: Боби Михайлов отиде на едно по-добро място

Фурнаджиев сподели и мнението си базата на националния отбор в „Бояна" да носи името на Борислав Михайлов.

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев си взе последно сбогом с Борислав Михайлов, чието поклонение бе днес в столицата. Фурнаджиев сподели пред БНТ как ще запомни легендарния вратар.

„Този невероятен Боби Михайлов отиде на едно по-добро място. Един велик футболист и човек, който го уважаваха по целия свят. И преди всичко добър приятел и мъжкар. Човек, който държеше на думата си“, каза Фурнаджиев.

Той сподели и мнението си базата на националния отбор в „Бояна“ да носи името на Борислав Михайлов.

„Защо не. Основната заслуга е негова за тази база. Ние всеки работихме заедно да се случи това и да остане за поколенията. Аз бих подкрепил такава идея“, добави Фурнаджиев.

Свързани статии:

Христо Стоичков: Боби Михайлов ни изведе дотам, докъдето стигнахме
Христо Стоичков: Боби Михайлов ни изведе дотам, докъдето стигнахме
Легендата на българския футбол отличи ролята на Борислав Михайлов...
Чете се за: 03:00 мин.
Последно сбогом с Борислав Михайлов (ГАЛЕРИЯ)
Последно сбогом с Борислав Михайлов (ГАЛЕРИЯ)
Поклонението пред легендарния футболист на България в храм "Света...
Чете се за: 00:02 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Футбол

Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол Йордан Лечков: Борислав Михайлов остави стабилна и независима основа в българския футбол
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Каров: Борислав Михайлов бе неповторим великан Димитър Каров: Борислав Михайлов бе неповторим великан
Чете се за: 00:30 мин.
Емил Спасов: Напълно съгласен съм базата в Бояна да носи името на Борислав Михайлов Емил Спасов: Напълно съгласен съм базата в Бояна да носи името на Борислав Михайлов
Чете се за: 00:47 мин.
Спас Русев: Ще запомня Борислав Михайлов като приятел Спас Русев: Ще запомня Борислав Михайлов като приятел
Чете се за: 00:32 мин.
Красимир Балъков: Добрите хора винаги са критикувани Красимир Балъков: Добрите хора винаги са критикувани
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
