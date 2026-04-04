Йордан Лечков: Да запомним Борислав Михайлов като весел и добър човек

Бившият футболен национал Йордан Лечков апелира обществото да запомни Борислав Михайлов като весел и добър човек.

Легендарният вратар почина на 63 години.

„Бяхме доста близки. Мисля, че тепърва ще усещаме неговото отсъствие във всяка една сфера. Чакахме последния шанс, но нямахме късмет, за голямо съжаление. Три-четири месеца се чакаше. Бяхме информирани добре от семейството, но не бяха добри отзивите. Светъл му път. Дано го запомните весел и саркастичен. Беше добър човек и дано така бъде запомнен. Най-вече спокойствие за цялата фамилия“, сподели той на поклонението.