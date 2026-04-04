Емил Спасов: Напълно съгласен съм базата в Бояна да носи името на Борислав Михайлов

Български футбол
Бившият футболист на Левски определи своя приятел като чудесен човек и страхотен вратар.

Бившият футболист на Левски Емил Спасов е категоричен, че базата в Бояна трябва да носи името на Борислав Михайлов.

Легендарният вратар почина на 63 години.

"Тежък момент. За него всичко се каза. Чудесен човек и страхотен вратар. Мой приятел си отиде. Напълно съм съгласен базата в Бояна да носи негово име. В тази държава никой нищо не прави за спорта и футбола. Типична българска черта е да оценяваме хората, едва когато си отидат. Случилото се през последните години допринесе за неговата кончина", сподели той на поклонението.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Емил Спасов #Борислав Михайлов

