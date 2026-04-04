Образователният министър: Не е договаряно да се учи украински в България

Служебният министър на образованието съобщи, че споразумение за преподаване на украински език в България няма. В „Денят започва с Георги Любенов“ Сергей Игнатов обясни, че при посещението си в Киев е подписал протокол за спасяване на Болградската гимназия. Министър Игнатов заяви и че много училища у нас предлагат различни инициативи за отбелязване на 150 години от Априлското въстание на 20 април.

Министър Игнатов заяви, че протоколът, който е подписал в Киев, засяга единствено бъдещето на Болградската гимназия в Одеска област.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: „Съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият, тъй като в Украйна се провежда образователна реформа. С моя подпис ние спасихме гимназията. Тя остава гимназия.“

В протокола е разписано, че в Болградската гимназия ще се изучават българска история, български обичаи, география и български език.

"БНТ: А обратното – украински език в България?

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: Такова не е подписвано. Появи се, че едва ли не влиза украинският като чуждоезиково обучение, защото са избори и защото човешката психика е такава, че все още хората ги управляват чрез насаждане на страх."

Задължението, което е поела българската държава, е учителите от Болградската гимназия да се обучават у нас.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: „Също така снабдяване с учебници, учебни помагала. Също така ученици от Болградската гимназия да идват на езикови курсове в България.“

Около 7000 българи изучават български език в Украйна, а протоколът е за подкрепа на българската общност там, обясни Игнатов.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: „Ние имаме много съотечественици там и трябва да се погрижим първо за тях, да не прекъсват корените си и второ - да не сме стиснати – ето тук употребявам нарочно тази дума, за да ни разберат всички – в подкрепата да продължат своето образование в България.“

Денят след предсрочните избори съвпада с отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Той ще бъде неучебен, но присъствен за учениците, допълни Игнатов.

Сергей Игнатов, служебен министър на образованието: „Имаме над 5500 проекта от българските училища как ще отбележат 150-годишнината от Априлското въстание. Важно е да обхванем цялата страна и да кажем, че на този ден честваме българския героизъм – българският героизъм без наличието на каквато и да е Велика сила, която да подтиква или да помага.“

Годишнината от Априлското въстание ще бъде отбелязана с шествия в цялата страна. Игнатов отново потвърди позицията си, че 20 април трябва да бъде обявен за официален празник.

#Болградска гимназия #украински език #киев #споразумение #Украйна

